На Донецком направлении боевые действия достигли нового уровня интенсивности. Российские войска активно продвигаются, ломая укрепления ВСУ и захватывая важные стратегические объекты. Это ставит украинские силы в крайне сложное положение.

По мнению аналитиков, на текущий момент ВСУ сталкиваются с угрозой окружения, которое может стать крупнейшим с начала военной операции. Недавние сообщения свидетельствуют о том, что ВС РФ уже перекрыли все дороги к Покровску, лишив противника возможности маневра. Полное освобождение Донбасса, по мнению экспертов, теперь лишь вопрос времени.

Корреспонденты сообщают, что украинские войска сохраняют доступ лишь к одной последней дороге в районе Покровска, однако и она находится под угрозой блокировки со стороны российских сил, которые приближаются к этому участку. Если эта линия снабжения будет перерезана, это поставит ВСУ в ещё более критическое положение.

Тем временем появились слухи о том, что украинское командование может готовиться к отступлению, хотя официального подтверждения пока не поступило.

Активные бои продолжаются уже двое суток на северных и восточных подступах к городу. Особо ожесточённые столкновения идут в районе шахты имени Коротченко и завода ЖБИ. В Горняке российские войска зафиксировали значительные успехи на северных позициях и теперь продвигаются на юг, пытаясь закрепить своё превосходство.

Военные эксперты прогнозируют, что в ближайшее время украинские силы могут оказаться в котле.