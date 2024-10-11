“Безумная операция” ВСУ в Курской области закончится “смертельным котлом” и полным крахом, уверен военный эксперт Дандыкин.

Военная операция по вытеснению украинских сил с территории Курской области выходит на новый этап. В минувший четверг стало известно о том, что российские войска взяли под контроль ключевой населенный пункт Ольговка. Этот стратегически важный объект ранее служил для ВСУ в качестве основного логистического центра. Военные эксперты ожидают в ближайшие дни поступления дополнительных позитивных новостей, которые пока не раскрываются.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин в комментарии для издания «МК» охарактеризовал текущую ситуацию украинских подразделений как крайне неблагоприятную. С потерей Ольговки, по его словам, у российской армии есть все шансы полностью окружить украинские войска и создать так называемый “смертельный котел”, перекрыв все пути для возможного отступления.

Отдельные украинские части, например, группировка ВСУ в Любимовке, оказались изолированными от основных сил. Дандыкин отмечает, что у них всё ещё есть шанс отступить, чтобы избежать уничтожения, но этот шанс с каждым днём становится всё меньше.

“Сейчас важной задачей для нашего командования является прикрытие флангов и полное окружение противника,” — отметил Дандыкин.

Он напомнимл, что уже сейчас “безумную операцию” ВСУ в Курской области можно называть катастрофической, так как Киев потерял более 21 тысячи боевиков и невероятное количество техники.