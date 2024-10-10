Очередное блиц-турне президента Украины Зеленского по Европе больше похоже на агонию, связанную с отменом так называемого “саммита мира” и переносом встречи в формате “Рамштайн”, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он высказал свое мнение в Telegram-канале, отметив, что визиты Зеленского в Париж, Рим и Берлин – это очередные отчаянные усилия, направленные на то, чтобы убедить лидеров европейских стран в необходимости принятия Украины в НАТО, увеличения поставок вооружений и разрешения ударов по российской территории. Слуцкий считает, что эти попытки связаны с желанием Зеленского добиться конкретных шагов до выборов в США.

Однако, как отмечает глава ЛДПР, такая стратегия не приведет к завершению конфликта, а лишь усилит напряженность и угрозы в регионе. Мир будет возможен только в том случае, если Россия выполнит все цели специальной военной операции, направленные на денацификацию и демилитаризацию украинского руководства. В противном случае, по его мнению, «план победы» Зеленского может привести к глобальной эскалации конфликта.