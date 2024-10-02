В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы 14-летней девочки. Как сообщается в официальном Telegram-канале СКР по Московской области, инцидент произошел в Мытищах. Публикация, вызвавшая внимание правоохранительных органов, появилась в одном из популярных Telegram-каналов.

Согласно предварительным данным, вечером 2 сентября 2024 года школьница возвращалась домой после посещения магазина. На улице к ней подъехал незнакомец на машине и предложил подвезти. Девочка попросила доставить ее до ближайшей заправки, но водитель не остановился на указанном месте и продолжил движение.

Поняв, что мужчина не собирается следовать ее просьбе, девочка предприняла отчаянную попытку к бегству. Она отстегнула ремень безопасности, после чего сумела открыть дверь и на ходу выпрыгнула из авто. В результате этого она получила серьёзные травмы и многочисленные ссадины.

Сейчас сотрудники полиции ведут активные поиски злоумышленника. Личность подозреваемого пока не установлена, но следствие продолжается.