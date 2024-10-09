Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который отказался сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве, могут проверить на причастность к другим аналогичным преступлениям. Об этом 9 октября сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как утверждают собеседники издания, в ходе расследования дела могут быть выявлены дополнительные эпизоды мошенничества, в которых подозревают Пашаева. Это может значительно расширить круг обвинений, выдвинутых против него. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ранее Пашаев подал обращение в Федеральную палату адвокатов с просьбой восстановить его адвокатский статус, который был приостановлен.