Журналистка Ольга Скабеева опровергла информацию о применении российскими Вооруженными силами сверхмощной авиабомбы ОДАБ-9000 по позициям ВСУ в Волчанске, Харьковская область. Ссылаясь на данные Минобороны, она заявила в своем Telegram-канале, что удар был нанесен другим боеприпасом.

“Пока отбой: речь не про ОДАБ-9000. Не выдаем желаемое за действительное”, — написала Скабеева.

Вместо этого, по ее словам, на видео, которое распространилось в интернете, зафиксирован взрыв термобарической бомбы ФАБ-1500.

Ранее военные корреспонденты опубликовали видео с места событий, на котором виден мощный взрыв. Некоторые из них утверждали, что это был удар объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-9000 — одного из самых разрушительных неядерных боеприпасов на вооружении России. Однако эксперты быстро поставили под сомнение эти утверждения.

Специалисты отметили, что видео было обрезано и приближено, что вызвало искажение восприятия масштаба взрыва. Кроме того, эксперты напомнили, что даже бомбы меньшего калибра, такие как ФАБ-5000, не планировалось оснащать модулями планирования и коррекции, что делает применение ОДАБ-9000 маловероятным.

В результате дискуссий большинство аналитиков пришли к выводу, что, скорее всего, использовалась бомба весом около полутора тонн. Однако окончательно определить, была ли это ОДАБ или ФАБ, пока не удалось.