Глава венгерского МИД Петер Сийярто, находящийся с визитом на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, жёстко отреагировал на вопрос немецкого журналиста о возможной провокации в адрес ЕС. Вопрос касался его визита в Россию на фоне напряжённых отношений между Москвой и Брюсселем. Сийярто подчеркнул, что участие Венгрии в международных мероприятиях является суверенным правом страны и никто не может диктовать Будапешту, как ему действовать.

Министр также заявил, что Венгрия не собирается подчиняться давлению и напомнил, что его страна требует уважения в международных отношениях. Он отметил, что венгры не собираются следовать по указке других стран, добавив, что в этом вопросе нация отстаивает свою независимую позицию.

“Постарайтесь вести себя по отношению к Венгрии вежливым и уважительным образом. Это суверенное право страны – решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией “яволь” (“так точно” в переводе с немецкого – прим. ТАСС). Так что вы не можете диктовать нам, никто не может. Ни германское правительство, ни партия “Зеленых” в Германии”, – заявил венгерский министр.

Кроме того, Сийярто выразил уверенность, что давление со стороны Европейского союза не повлияет на решения Венгрии, и обвинил некоторые европейские страны в лицемерии. По его мнению, многие государства ЕС, несмотря на антироссийскую риторику, продолжают использовать российские ресурсы, доказывая тем самым свою зависимость от Москвы.

Ранее Сийярто уже заявлял, что Венгрия не собирается менять свою позицию в отношении Украины, оставаясь верной своему курсу в вопросах международной политики.