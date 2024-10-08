В Москве первый снег может выпасть уже во второй половине октября, сообщает Александр Шувалов, возглавляющий центр прогнозов “Метео”. По его словам, подобные явления для этого времени года случаются практически ежегодно. Он отметил, что снег в первой половине месяца выпадает значительно реже — раз в несколько лет, а вот во второй половине октября это происходит практически всегда.

Шувалов также уточнил, что в ближайшее время столицу снегопады не затронут, несмотря на циклон “Кассандра”, который принесет осадки в Киров и Пермь. Москвичам предстоит пережить период высокого атмосферного давления, который продлится некоторое время.

Ранее синоптики уже предупреждали жителей столицы о предстоящих заморозках. Ожидается, что к середине недели температура воздуха начнет снижаться, а атмосферное давление изменится — сначала снизится, а затем вновь начнет расти, что может сказаться на самочувствии людей.