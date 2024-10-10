В Соединённых Штатах продолжают ликвидировать последствия мощного урагана «Милтон», который, пройдя через Флориду, направился в Атлантический океан. Этот природный катаклизм оставил за собой значительные разрушения и жертвы, но его разрушительная сила оказалась ниже, чем предполагали синоптики.

Ураган, которому прогнозировали небывалую мощь, даже предполагали, что он станет первым в истории ураганом 6-й категории (несмотря на то, что в шкале Саффира-Симпсона существует всего 5 категорий), всё же не достиг таких показателей. В момент выхода на сушу во Флориде его сила снизилась до 3-й категории. Тем не менее, разрушения были существенными.

«Когда ураган находился над Мексиканским заливом, скорость ветра достигала 70 м/сек, что вдвое превышает порог ураганного ветра, – рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в интервью KP.RU. – Давление было крайне низким, а глаз бури был хорошо выражен, что делало “Милтон” суперураганом. Однако по мере приближения к Флориде его сила начала снижаться, и на сушу он вышел со скоростью ветра 45 м/сек. Сейчас, в Атлантическом океане, его скорость снизилась до 35 м/сек, но он все еще представляет опасность».

Эксперты продолжают изучать, что могло ослабить ураган так быстро. Татьяна Позднякова предполагает, что это могло произойти из-за попадания урагана на участок холодной воды, что часто происходит с циклонами, теряющими силу при столкновении с холодными водными массами.

Однако списывать «Милтона» со счетов пока рано. По мнению синоптиков, он может превратиться в атлантический циклон и достичь северных регионов Европы и России. «Сильные циклоны могут затронуть северные регионы Скандинавии и Мурманскую область», – предупредила Позднякова. Но она также подчеркнула, что это уже не будет ураганной стихией, а скорее усиление ветра и проливные дожди.

Есть ещё одна потенциальная угроза: к побережью Африки приближается ураган «Лесли», и эксперты опасаются, что в определённый момент он может сблизиться с «Милтоном». Специалисты прогнозируют два сценария: либо ураганы сольются и усилятся, либо их взаимодействие приведёт к ослаблению обоих штормов. Опасное сближение ожидается в середине октября, что требует дальнейшего наблюдения.