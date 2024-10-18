Ночь на 18 октября в Москве оказалась самой холодной с начала осени 2024 года. Температура воздуха опустилась до минус 2 градусов, как сообщили специалисты центра погоды “Фобос”. Заморозки охватили практически все районы города, за исключением его центральной части и западных регионов Подмосковья.

Метеоролог Михаил Леус уточнил, что самая низкая температура в Московской области зафиксирована в Мелихово — там термометры показали минус 4,6 градуса. В других местах, таких как Шаховская, температура держалась выше, достигнув 4,5 градуса.

Леус также отметил появление очагов туманов в некоторых районах. Тем не менее, в течение дня ожидается переменная облачность, и осадков не предвидится. В Москве столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов, а в Подмосковье — от 4 до 9 градусов.

По прогнозам синоптиков, сухая погода без осадков продержится в столичном регионе до 22 октября. Ближайшие выходные, 19 и 20 октября, будут теплее — дневная температура поднимется до 8–10 градусов, а в начале следующей недели ожидается потепление до 10–12 градусов.