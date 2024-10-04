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С проблемами пищевого поведения, к которым относятся булимия и анорексия, чаще всего сталкиваются молодые люди, подростки и женщины. Именно они предъявляют к своему внешнему виду чрезмерно высокие требования и поэтому начинают изнурять организм далеко не всегда уместными диетами либо вообще запрещают себе нормально питаться.

В результате подобных экспериментов над собственным организмом часто требуется лечение анорексии и булимии. В подавляющем большинстве случаев оно представляет собой комбинацию грамотной психологической помощи с медикаментозными методами.

Чем отличается булимия от анорексии

Оба заболевания имеют ряд общих симптомов и даже достаточно часто могут сменяться одно другим. Но по своей сути это все же два совершенно разных недуга. Так, ключевыми признаками булимии являются:

  • периодическое переедание, которое человек не в силах контролировать;
  • постоянное чувство голода. Удовлетворяя его на короткое время, пациент начинает злиться на себя, вести себя крайне импульсивно, раздражаться на весь окружающий мир;
  • страх перед лишними килограммами, который усиливает проблемы с нервной системой;
  • желание принимать пищу в одиночестве;
  • практически постоянное критичное отношение к своему внешнему виду.

Анорексию можно назвать более серьезным и опасным расстройством пищевого поведения. Она также выражается в недовольстве своим внешним видом, человек постоянно говорит только о этом, а также изучает многочисленные диеты, стремясь попробовать каждую из них. Многие отказываются от еды вообще, не имея для этого никаких оснований..

Кроме того, на это расстройство указывают и другие симптомы:

  • наличие каких-то собственных ритуалов приема пищи, человек разрезает еду на мелкие кусочки, может употреблять ее исключительно стоя;
  • переменчивость настроения, раздражительность, которая может внезапно сменяться плаксивостью;
  • депрессивное состояние;
  • у девушек часто возникают проблемы с менструальным циклом, снижается либидо. Также нередкими симптомами являются выпадение волос и разрушение зубов.

Анорексия вполне может привести к полному нервному и физическому истощению и даже летальному исходу, в то время как булимия достаточно просто поддается лечению. Впрочем, своевременное обращение к специалистам дает возможность избавиться от обоих расстройств.

Методы лечения

Чтобы вылечить анорексический синдром, необходимо первым делом разработать четкий план питания и придерживаться его на протяжении минимум двух месяцев. На практике это реализуется приемом пищи в присутствии сиделки, а также заместительным питанием. То есть, введением специальных питательных растворов внутривенно.

Кроме того, анорексику требуется помощь квалифицированного психотерапевта, сеансы которого проводятся как индивидуально, так и в группе. Также назначаются антидепрессанты, комплексы витаминов, другие медикаменты в зависимости от состояния конкретного пациента.

Для лечения булимии подобные методы нужны лишь на запущенной стадии болезни. В остальных случаях побороть недуг гораздо проще.