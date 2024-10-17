Общественная инициатива с предложением назвать одну из улиц Москвы в честь Романа Мадянова поступила в Министерство культуры РФ. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Shot. Движение «Зов народа» решило таким образом отдать дань уважения выдающемуся актёру.

Напомним, что Роман Мадянов скончался 25 сентября, в возрасте 62 лет. За свою долгую актёрскую карьеру он завоевал признание зрителей и получил множество престижных наград, включая четыре премии «Ника» и «Золотой орёл» за роли в известных фильмах, таких как «12» и «Левиафан».

Зрители особенно запомнили его по работам в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря» и «Шаляпин», а также в комедийных фильмах «СуперБобровы» и «Команда мечты». Предложение назвать улицу в его честь это способ увековечить его вклад в российскую культуру и киноискусство.