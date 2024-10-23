Российские войска нанесли авиационные удары по временной базе украинских сил в Харьковской области, в результате чего было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно данным, четыре удара были нанесены истребителем-бомбардировщиком Су-34 с использованием авиабомб ФАБ-500 по позициям украинских военных. Разведка российских сил обнаружила скопление бойцов ВСУ в районе села Богуславка, где как раз базировались подразделения 217-й и 125-й бригад территориальной обороны Украины.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 также наносили удары в районе Никифоровки, где была расположена база временной дислокации 3-й бригады Вооруженных сил Украины. Удары по этой точке также были выполнены с использованием снарядов ФАБ-500 с унифицированнымии модулями планирования и коррекции.