Российские военные осуществили дерзкий прорыв в Селидово в ДНР, въехав в город на пылающем танке. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на информацию от волонтеров Народного фронта.

На опубликованных видеокадрах танк российских войск с огнем, вырывающимся из катков, мчится по дороге, несмотря на ухабы и неровности. На броне машины в этот момент сидит один из бойцов, невозмутимо наблюдающий за происходящим вокруг.

По данным SHOT, этот «огненный прорыв» с южной стороны города был совершён военными 80-го гвардейского краснознамённого танкового полка. В настоящее время российские силы контролируют около 80% территории Селидово, основные сражения сосредоточены в центральной части города. По информации канала, украинские формирования отступили в северо-западные районы.

Ранее поступали сообщения, что российские военные подняли флаг на стратегически важном терриконе в Селидово. Военкоры также информируют, что под давлением российских подразделений бойцы 15-й бригады Национальной гвардии Украины стремятся покинуть город через реку Соленая.

Единственный путь для украинских подразделений из города — четыре лесополосы и грунтовая дорога, которую можно преодолеть только при хорошей погоде, что серьёзно ограничивает их возможности для безопасного выхода.