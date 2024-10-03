Комиссия отклонила прошение об условно-досрочном освобождении Алексея Шерстобитова, известного под прозвищем Леша Солдат, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным авторов, его тюремный срок завершится только в 2029 году.

Шерстобитов, находясь в исправительной колонии в Липецкой области, трудится в храме при ИК-2 и сочиняет баллады, посвященные российской армии и Донбассу.

Он был штатным киллером в Медведковской и Ореховской организованных преступных группировках. Следствием было установлено, что он причастен к 12 убийствам и покушениям, совершенным в “бурные 90-е” прошлого столетия. Шерстобитов был арестован в 2006 году и приговорен к 23 годам лишения свободы. Недавно стало известно, что он подал прошение на условно-досрочное освобождение, однако оно не было удовлетворено.

Психолог Андрей Зберовский ранее выразил мнение, что Шерстобитов может успешно адаптироваться к жизни на свободе благодаря своему высокому интеллекту и незначительной вовлеченности в криминальные структуры. Эксперт также предположил, что после освобождения Леша Солдат может заняться писательской деятельностью и опубликовать еще несколько книг о своей жизни. Более того, Зберовский не исключил, что Шерстобитов сможет открыть собственное дело.