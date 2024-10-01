Shacman x6000: китайский флагманский тягач с премиальными функциями

Магистральный тягач Shacman x6000, по отзывам владельцев и водителей этой техники – это “совсем не тот Китай, который был раньше”. Не исключено, что такие отклики связаны с тем, что китайский производитель Shaanxi Automobile с 1995 года сотрудничает со знаменитым немецким брендом MAN.

Название Shacman стало производным от обеих компаний производителей. Но помимо этого, сотрудничество принесло технике множество особенностей и преимуществ.

Двигатель и коробка передач

Шестицилиндровый мотор Weichai WP13 с объемом в 12,5 литров и мощность в 480 “лошадок” хорошо знают российские компании, которые занимаются грузоперевозками. Это весьма надежный силовой агрегат, обеспечивающий надежность и долговечность любого авто.

Кроме того, самосвал Shacman x6000 оснащен автоматической коробкой ZF Traxon, которая успешно применяется в Китае и в целом ряде европейских машин. Трехрежимная и 12-ступенчатая АККП установлена также в автомобилях КАМАЗ 54901, поэтому опять ничего нового для российских перевозчиков в ней нет. И это плюс.

Комфортная и просторная кабина

Конструкторы изначально собирались создать максимально просторный салон, чтобы водитель мог работать комфортно. Им это удалось, в кабине вполне можно вставать в полный рост, не сгибаясь и не опасаясь протаранить головой крышу.

Эргономичное водительское кресло имеет пневмоподвеску и 13 предустановленных позиций для подстройки под анатомические особенности. Кроме того, присутствует подогрев,

На руле располагаются элементы управления климат-контролем и медиасистемой, радио и смартфоном. Все это не мешает баранке выполнять свои основные функции.

Функциональность имеет значение

Помимо уже упомянутой опции климат-контроля, производитель оснастил тягач и другими современными решениями, к которым относятся:

система распределения тормозных усилий и отслеживания курсовой устойчивости;

антипробуксовочная и антиблокировочная системы;

наличие видеосистемы, которая дает возможность постоянно контролировать ситуацию вокруг автомобиля, видеть, что происходит на дороге;

автоматическая подкачка колес;

круиз-контроль;

система, которая предупреждает о возможном столкновении, просторное спальное место, в котором предусмотрено две удобные полки. Рядом с нижней располагается холодильник, а также имеется шкафчик для самых различных вещей;

независимый отопитель.

Задняя подвеска тягача – пневматическая, причем управление ее функциями возложено на электронику.

Все это лишь подтверждает, что тягач Shacman x6000 совершенно заслуженно является флагманской моделью.