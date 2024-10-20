Мода на повсеместное использование сенсорных экранов постепенно сходит на нет. Даже Apple, когда-то популяризовавшая устройства без физических кнопок, вернулась к их использованию в последней версии iPhone. Теперь физические элементы управления снова появляются не только в смартфонах, но и в других гаджетах, а также в автомобилях, где они становятся важным фактором безопасности, передает портал “Коммерсантъ”.

Возвращение кнопок, которое некоторые обозреватели уже окрестили “re-buttonization”, проявляется в разных сферах техники. В 2021 году Apple вернулась к использованию традиционной клавиатуры в MacBook, отказавшись от “механизма-бабочки”, который вызвал множество нареканий из-за частых поломок. Это решение символизировало возвращение к классическому удобству в угоду пользователям, которые предпочитают ощутимую тактильную обратную связь.

Кнопки вернулись и в устройства для чтения электронных книг. Ранее многие производители, такие как Amazon, убрали их из Kindle, однако сейчас физические элементы управления снова появляются в моделях Kobo, Nook и Boox. В некоторых случаях кнопки становятся настоящей “фишкой” устройств: например, стартап Copper выпустил кухонные плиты с крупными деревянными ручками, придавая им нарочито ретро-стиль.

Сфера носимой электроники, особенно умных часов, также сохранила верность кнопкам. Модели Garmin, Polar и Suunto продолжают оснащаться физическими элементами управления, так как это удобно при занятиях спортом, когда взаимодействие с сенсорными экранами затруднено. Это не только практично, но и безопасно: кнопки позволяют быстро переключать режимы во время бега или плавания.

Возвращение кнопок связано и с безопасностью на дорогах. Исследования показали, что использование сенсорных экранов в автомобиле отвлекает водителей намного сильнее, чем физические кнопки, увеличивая время на выполнение задач. Например, Tesla известна тем, что практически все функции управления её автомобилями перенесены на экран. Однако это вызвало критику пользователей, так как отсутствие физических переключателей может быть неудобным и даже опасным.

Производители автомобилей, такие как Kia, BMW и Volkswagen, начинают возвращать кнопки и переключатели в свои модели. Это изменение отмечают как положительное — кнопки стали символом удобства и безопасности. Euro NCAP, ассоциация по оценке безопасности автомобилей, планирует с 2026 года включить обязательное наличие физических элементов управления в свои стандарты для получения высшей оценки по безопасности.

Переход от сенсоров к кнопкам объясняется не только безопасностью, но и удобством. Сенсорные экраны, хоть и многофункциональны, вызывают раздражение у пользователей, так как часто бывает сложно понять, было ли действие выполнено. Кнопки, напротив, предоставляют чёткую обратную связь и позволяют быстро взаимодействовать с устройством, не отвлекаясь.

Эксперты подчеркивают, что простота и удобство снова выходят на первый план. Хотя сенсорные экраны продолжат использоваться для сложных задач, многие устройства, вероятно, вернутся к кнопкам, которые предлагают интуитивное управление и больше безопасности в повседневной жизни.