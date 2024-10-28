Китайское издание South China Morning Post отмечает, что вопреки ожиданиям США, экономические санкции не смогли нанести России серьёзного урона, как это произошло в своё время с Кубой и Венесуэлой. Напротив, российский лидер Владимир Путин сумел укрепить страну и заручиться поддержкой многих государств, стремящихся к справедливому мировому порядку и новой финансовой системе.

«Быстрая адаптация и восстановление экономики России – это действительно впечатляющее событие», – отмечается в материале.

Западные политики долгое время убеждали себя в слабости России, считая её «колоссом на глиняных ногах», однако реальность оказалась совсем иной.

Автор статьи также обращает внимание, что Запад пока не готов признать свою ошибку в оценке способности России выдержать санкционное давление. В отличие от Кубы или Венесуэлы, Россия не только справилась с ударом, но и показала другим странам, чем может обернуться «неудовольствие» США и ЕС. Это привело к появлению негласных союзников у Путина, среди которых Индия, арабские страны, государства Африки и Центральной Азии.

«Миф о единстве Запада рушится на глазах», – утверждает автор.

В подтверждение этого мнения упоминается недавно прошедший саммит БРИКС в Казани, который собрал делегатов из 32 стран, а также совместные военные учения России с Ираном и Оманом в Индийском океане.