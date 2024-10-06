Украинские спецслужбы проводят масштабные контрразведывательные операции в Сумах, городе на севере страны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) на своем официальном сайте.

Эти мероприятия организованы сразу после визита в Сумскую область президента Украины Владимира Зеленского. Проводит их СБУ совместно с Национальной полицией, Военной службой правопорядка и Национальной гвардией. Они охватывают всю территорию города, где действуют с учетом военного положения, введенного в стране.

Главная цель этих операций — предотвращение возможных разведывательно-подрывных действий против Украины, обеспечение безопасности граждан и предотвращение возможных провокаций в условиях продолжающегося конфликта с Россией.

Во время проведения мероприятий жителям города могут временно ограничить проход и проезд по улицам, осуществляться проверка документов, а также осмотр личных транспортных средств. В случае возникновения подозрений в отношении граждан может быть проведена дополнительная проверка. Службы также ведут осмотр территорий и общественных помещений для выявления запрещенных предметов.

Ранее СБУ задержала в Киеве четверых человек, подозреваемых в поджоге автомобилей, принадлежащих военнослужащим. Также власти Сумской области недавно объявили о необходимости обязательной эвакуации части населения в связи с угрозой безопасности.