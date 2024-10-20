Учёные из Тайваня выяснили, что дополнительный сон на выходных может значительно снизить риск развития деменции и потери концентрации у пожилых людей. Эти данные были опубликованы в журнале Sleep and Breathing.

В течение двух лет исследователи наблюдали за 215 участниками старше 65 лет. Все они вели дневники сна и носили устройства для мониторинга физической активности, чтобы точно зафиксировать продолжительность сна.

Результаты показали, что те, кто восполнял недостаток сна в выходные, существенно уменьшили вероятность таких проблем, как снижение умственных способностей и ухудшение памяти. Риск деменции у них сократился на 74%.

Хотя пока не ясно, как именно дополнительный сон влияет на здоровье мозга, предполагается, что он помогает восстановить нейроны и снизить воспалительные процессы, что предотвращает потерю ясности мышления и замедляет развитие возрастных заболеваний мозга.