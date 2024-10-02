Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обвинил украинские войска в кровавой провокации, которая произошла на центральном рынке Херсона. По его словам, в результате нападения погибло шесть мирных жителей, а ещё десятки человек получили ранения и травмы. В своём заявлении Сальдо подчеркнул, что инцидент был намеренно организован киевскими властями с целью обвинить Россию.

По информации губернатора, украинская сторона утверждает, что огонь был открыт с левого берега Днепра из танка. Однако Сальдо опроверг эту версию. Он заявил, что обстрел вёлся не с юга, а с запада, вероятно, с территории силикатного завода, где находится военная база ВСУ. При этом речь идет о мине или артиллерийском снаряде, а не о танковый выстреле. Если бы стрелял танк, на месте попадания появилась бы воронка. Но ее нет.

Губернатор также обратил внимание на то, что украинская съёмочная группа прибыла на место трагедии раньше скорой помощи, что, по его словам, свидетельствует о заранее подготовленном сценарии этой провокации. Сальдо отметил, что гибель мирных жителей выгодна президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как Киев стремится привлечь внимание Запада и усилить поддержку своих действий против России.

По мнению Сальдо, этот инцидент является частью широкой кампании украинских властей, направленной на дальнейшую эскалацию конфликта, с целью давления на мировое сообщество.