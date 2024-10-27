В Якутске депутат городской думы Нюргун Ефремов стал участником необычного инцидента, о котором сообщило издание SakhaDay. Вечером 22 октября, отдыхая в кафе с женой, он ощутил странное «дыхание» за своей спиной, когда спутница ненадолго отлучилась.

«Мне показалось, что кто-то обнюхивает меня. Я повернулся и увидел девушку, одетую в черное, с диким взглядом, полным ярости. Она зашипела, словно дикая кошка! В тот момент я подумал, что она собирается напасть и укусить меня», — рассказал депутат, явно пораженный случившимся.

Посетители за соседним столиком пояснили растерянному Ефремову, что девушка, на вид лет 20-25, относится к субкультуре квадроберов, члены которой, как известно, иногда ведут себя эксцентрично. Позже сотрудники кафе попросили ее покинуть заведение. Девушка послушалась, но даже в этот момент оставалась верна своим «кошачьим» повадкам, вызвав любопытство и удивление у присутствующих.