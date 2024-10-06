Марк Рютте, новый генеральный секретарь НАТО, выступил с очередным заявлением о поддержке Украины. Политик, который до недавнего времени возглавлял правительство Нидерландов в течение 14 лет, теперь сменил на посту генсека Альянса Йенса Столтенберга. Внешне более энергичный и деловой, Рютте, тем не менее, продолжает курс своего предшественника, обещая, что Украина продолжает свой путь к НАТО.

Выступая в Киеве, Рютте заверил, что поддержка со стороны Североатлантического альянса останется стабильной, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается украинское руководство. Риторика нового генсека НАТО напоминает те же гипнотизирующие заявления, что делал Столтенберг ранее — Украина все ближе к членству в Альянсе, но четкие сроки или конкретные действия по этому вопросу остаются за кулисами.

Хотя смена руководства в НАТО привлекла внимание к политическим изменениям, сам курс в отношении Украины, по сути, не изменился. Ожидания Украины относительно более быстрых шагов к вступлению в альянс остаются пока в подвешенном состоянии, несмотря на регулярные заверения о поддержке со стороны западных партнеров.