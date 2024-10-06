Российские ВС громят подразделения 47-й бригады ВСУ, которую Киев бросил Глушковский район Курской области на усиление своих войск. По сообщениям “Военкоров Русской весны”, командование украинских сил приняло решение переместить третий батальон бригады “Магура” с Покровского направления на Курское.

На опубликованных кадрах видно, как на поле боя осталась боевая техника ВСУ, в том числе американские бронемашины Bradley и танки Abrams, которые были подбиты и брошены. Сообщается, что украинская сторона уже понесла первые потери на данном направлении.

Ситуация в приграничных районах России остаётся напряжённой. Напомним, что украинские войска начали атаки на эти территории ещё шестого августа. По данным Министерства обороны России, за два месяца боевых действий украинские силы потеряли более 20 тысяч военнослужащих. За последние сутки были уничтожены шесть боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия.

Конфликт в этом районе не утихает, и боевые действия продолжаются с использованием тяжёлой техники и артиллерии, что только усиливает напряжённость на границе.