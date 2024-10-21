В Курской области замечены американские танки Abrams среди техники, использованной Вооруженными силами Украины. Информацию об этом передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным источника, один из танков участвовал в обстреле жилых домов в селе Новоивановка, действуя при поддержке боевой машины пехоты Bradley, также произведенной в США.

Сообщается, что обе эти машины находятся на вооружении 47-й механизированной бригады ВСУ, которая ранее была переброшена с других направлений на участок фронта в Курской области. В ходе боев техника использовалась для ведения наступательных действий против российских позиций.

Тем временем российские войска продолжают отражать атаки. Недавно десантники уничтожили немецкий танк Leopard, который также активно используется украинскими подразделениями. Один из командиров российской артиллерии, известный по позывному «Нева», рассказал, что бой с участием Leopard происходил вблизи Беловодов. Для того чтобы вывести танк из строя, потребовалось четыре артиллерийских снаряда.

Активные боевые действия в Курской области продолжаются с начала августа, когда украинские силы перешли границу. В регионе, как и в Белгородской и Брянской областях, введен режим контртеррористической операции. В сентябре российская армия начала масштабное контрнаступление, пытаясь восстановить контроль над приграничными территориями.