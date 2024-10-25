Украинский дрон-перехватчик по ошибке уничтожил один из редчайших беспилотников Hawk, принадлежащих Вооружённым силам Украины, об этом сообщает «Русская весна» через свой Telegram-канал.

Событие вызвало шок, ведь такие дроны стоят огромных денег и крайне редки в украинской армии. Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку 55 дронов Hawk ещё осенью 2022 года. Общая стоимость контракта составила почти 20 миллионов долларов.

Однако, несмотря на серьёзные вложения, реализация проекта оказалась сложной. Когда подошло время передачи заказчику, оказалось, что на тот момент в рабочем состоянии были готовы всего четыре дрона, и три из них имели технические неполадки, выявленные в ходе испытаний.

В итоге в сентябре 2023 года на вооружение ВСУ поступило лишь девять таких аппаратов. Это сделало Hawk настоящей редкостью в арсенале украинской армии, а каждый из них – ценным ресурсом, потеря которого из-за ошибки становится ещё более болезненной.