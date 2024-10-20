Российские силы ликвидировали 194 украинских военных при содействии сопротивления “Русский Херсон”. Эта организация передала данные, которые позволили нанести удары по ключевым объектам, включая пункты управления дронами и места дислокации ВСУ.

Среди целей оказались 39 пунктов управления беспилотниками, 24 автомобиля, склад с боеприпасами, несколько лодок, станция радиоэлектронной борьбы и другие объекты украинской армии. В отчете не уточняется, за какой период были достигнуты эти результаты.

Также подпольная группа пообещала раскрыть имена людей, которые помогают украинским властям. Первые три имени уже опубликованы Татьяна Адаменко, Ангелина Ветрова и Ирина Гергерт, однако пока не раскрыто, в чем заключались их действия.

“Русский Херсон” ранее упоминал, что их участники проникают в ряды ВСУ, действуя под прикрытием. Некоторые из них даже сумели получить доступ к оружию НАТО, сотрудничая с украинскими подразделениями.