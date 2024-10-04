Производимый “Ростехом” бронежилет “Оберег” успешно доказал свою высокую эффективность. Он успешно предотвратил проникновение крупного осколка. Об этом сообщили представители госкорпорации в своем официальном Telegram-канале.

Бойцы ВС РФ, которые несут службу в зоне специальной военной операции, рассказали о случае, когда во время штурма осколок боеприпаса попал в бойца. Удар пришелся в заднюю пластину бронежилета, которая выдержала удар, оставив солдата живым, хотя тот и получил травму ребер, рассказали в РИА Новости.

Производитель “Оберега”, тульский завод “Октава”, входящий в состав “Ростеха”, заявил о готовности отправить новую плиту бесплатно, как только один из военных обратился за помощью в ее приобретении. По словам генерального директора “Октавы” Павла Павленко, бронежилеты изготавливаются с запасом прочности, превышающим стандартные требования ГОСТа, что позволяет им выдерживать удары даже крупных осколков.

Примечательно, что в ходе испытаний “Оберег” продемонстрировал свои выдающиеся характеристики, обойдя китайские и американские аналоги. Недавние испытания подтвердили его прочность: бронежилет выдержал обстрел пулеметной очередью патронами калибра 7,62 на 54 мм, что еще раз подчеркнуло его надежность и качество.