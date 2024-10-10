Далеко не все боевики ВСУ, которые после попадания в плен жалуются, что их силой “загнали на фронт”, говорят правду. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Терминатор»

Он разоблачил ложные жалобы пленных украинских военнослужащих, которые утверждали, что их принудительно отправили на передовую. По данным ТАСС, во время бесед с пленными и проверки их документов выяснилось, что многие из них служили по контракту, а не были мобилизованы, как они ранее заявляли.

Один из пленных солдат уверял, что не принимал участия в боевых действиях и даже не стрелял. Чтобы проверить его слова, Терминатор разобрал автомат и увидел, что он действительно чист. Однако дальнейший анализ показал, что рассказ пленного был обманом.

Количество магазинов с патронами у бойцов и продолжительность боя указывали на то, что пленные активно участвовали в сражении. Как рассказал Терминатор, пока трое бойцов стреляли, четвёртый перезаряжал им оружие.

Эти случаи, по мнению российского военного, демонстрируют попытки украинских пленных скрыть своё реальное участие в боевых действиях и тем самым облегчить свою участь в плену.