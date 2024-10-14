Боец разведывательного подразделения ВС РФ из Златоуста, выполняя боевое задание, подорвался на противопехотной мине. Однако несмотря на тяжелые ранения, сумел самостоятельно добраться до своих, рассказал мэр города Олег Решетников в своем Telegram-канале.

Солдата не сломила сложная ситуация — он оперативно оказал себе первую помощь и, преодолевая боль, ползком преодолел несколько километров до службы эвакуации. При этом путь был особенно опасен, так как ни одного укрытия не было, а противник практически постоянно вел огонь с использованием кассетных боеприпасов.

В результате взрыва у разведчика сильно пострадали обе ноги. Но он все же сумел вернуться к своим, а сейчас находится в госпитале, где его состояние постепенно улучшается. Впереди бойца ждет операция. Мэр города отметил, что продолжает поддерживать связь с военным и выразил надежду на скорую встречу в Златоусте, когда его здоровье позволит вернуться домой.