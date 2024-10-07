Когда заканчивается отпуск, путешественники начинают судорожно искать сувениры для родных и друзей. Однако далеко не все понравившиеся вещи можно увезти с собой на курортах существуют ограничения и запреты, о которых стоит помнить. Издание «Чемпионат» рассказало о том, что нельзя вывозить из популярных туристических направлений, и какие меры безопасности стоит учесть.

Так, в Китае для вывоза антиквариата необходимо получить разрешение от Китайского административного отдела по культурным ценностям. Лекарства можно вывозить только в ограниченных количествах и при наличии чека и лицензии. Не стоит покупать препараты у уличных торговцев, так как упаковки часто не содержат необходимой информации.

В Латинской Америке стоит быть особенно внимательным при покупке сладостей и шоколада. В составе некоторых из них могут быть запрещенные наркотические вещества, что может привести к серьёзным последствиям от штрафов до тюремного заключения.

Турция предъявляет строгие требования к вывозу ковров при покупке крупных изделий необходимо предоставить сертификаты. Любители антиквариата обязаны получить разрешение Министерства культуры на вывоз старинных предметов. Кроме того, запрещен вывоз холодного оружия, такого как сабли или кинжалы.

В ОАЭ запрещено вывозить кораллы и семена растений, особенно пальмовые. Благовония и специи должны быть в оригинальных фабричных упаковках с этикетками. Драгоценные металлы и изделия из них также можно провозить только при наличии сертификатов и товарных чеков.

В Таиланде не разрешено вывозить статуэтки Будды высотой свыше 15 см, а также сувениры из кораллов, слоновой кости или черепашьих панцирей. Изображения короля или флага также под запретом, как и белый песок с пляжей.

Италия запрещает вывоз песка с пляжей Сардинии, за что можно получить штраф от 500 до 3000 евро. Также следует избегать покупки подделок известных брендов, которые не только конфискуют, но и наложат штраф. Товары из муранского стекла можно вывозить только при наличии чека и сертификата, а некоторые мясные и молочные продукты, такие как сыр касу марцу, запрещены.

В Тунисе туристы не смогут вывезти местную валюту динары. Также под запретом находятся сувениры из пальмового дерева, изделия из кожи животных и некоторые местные лекарства.

Египет запрещает вывозить кораллы и ракушки из Красного моря. Нарушение этого правила может привести к штрафу в 1 тысячу долларов. Лучше приобрести сувениры в магазинах и сохранить чек до возвращения домой.

Из Греции запрещено вывозить даже самые мелкие камни с исторических мест, таких как Акрополь или Кносский дворец. Нарушение этого правила может повлечь штрафы, однако в сувенирных магазинах продаются копии древностей, которые можно легально вывезти.