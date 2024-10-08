7 октября российские войска провели масштабную ракетную атаку, нанеся удары по Киеву и ряду других украинских городов. Как сообщают украинские власти, основные удары пришлись на несколько районов столицы, среди которых Соломенский, Шевченковский и Голосеевский. Один из ракетных ударов поразил подземный объект, предположительно использовавшийся украинским командованием для принятия важных решений, передает “Царьград”.

Согласно информации городской администрации Киева, удары начались около 8:30 утра. Глава администрации Сергей Попко сообщил, что для нанесения ударов использовались ракеты Х-47М2 “Кинжал”, выпущенные с МиГ-31К. Несмотря на то, что украинские силы задействовали свои оборонительные средства, включая системы ПВО и мобильные огневые группы, значительная часть ракет всё же достигла целей.

Аналитик Борис Рожин отметил, что удары российской армии затронули не только Киев, но и военные объекты в Хмельницкой области, в том числе аэродром в Староконстантинове, где возникли пожары и была зафиксирована угроза детонации боеприпасов.

В этот же день Минобороны РФ заявило о 129 ударах по позициям ВСУ в различных регионах Украины. В результате атак были уничтожены техника, личный состав противника, а также повреждены склады боеприпасов и командные пункты. Среди поражённых объектов были склады топлива, пункты размещения войск и радиолокационные станции.

Некоторые аналитики связывают эту атаку с политическим символизмом, предполагая, что она могла быть приурочена к дате дня рождения российского лидера Владимира Путина.