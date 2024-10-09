Ночью российские войска нанесли удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Полтавской области. По данным Telegram-канала “Донбасский Партизан”, для атаки был использован оперативно-тактический комплекс “Искандер-М”.

В результате удара пострадали ключевые установки завода, такие как ЛП-35-11/300 и ЛП-35-11/600, предназначенные для переработки бензина. Это вызвало возгорание горючесмазочных материалов. Огонь охватил значительную территорию — площадь пожара составила около 800 квадратных метров.

Кроме того, удар повредил топливопровод, что также способствовало расширению зоны возгорания.

В ночь на 9 октября ВС РФ атаковали также объекты ВСУ в Полтаве и Черноморске Одесской области.