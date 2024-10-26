Российским специалистам удалось получить в своё распоряжение уникальные образцы электроники американского беспилотника RQ-20 “Puma”. Об этом сообщил инженер по противодействию БПЛА в беседе с РИА Новости.

Он отметил, группе экспертов удалось крайне аккуратно “приземлить” вражеский дрон. Благодаря этому его электроника и аппаратные системы остались в целости и сохранности. Теперь редкие компоненты беспилотника будут тщательно изучаться.

Инженер также добавил, что вместе с RQ-20 в воздушном пространстве находился ещё и гексакоптер “Баба Яга”. Этот аппарат был сбит с использованием стрелкового оружия. После осмотра специалисты обнаружили на нём ретранслятор Starlink и устройство для сброса, оснащённое двумя боеприпасами.

Этот случай даёт возможность российским инженерам детально исследовать технологию, применяемую в американских беспилотниках, и использовать полученные знания для противодействия подобным устройствам в будущем.