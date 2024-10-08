Через пару недель на российском авторынке может быть дан старт новым ценовым войнам. Об этом заявила Светлана Виноградова, занимающая должность заместителя генерального директора холдинга “Рольф”, сообщает Telegram-канал No Limits.

По словам Виноградовой, основной причиной потенциального обострения ситуации станет низкая вероятность выполнения планов по продажам на 2024 год китайскими автопроизводителями. Они могут оказаться в затруднительном положении, если темпы реализации автомобилей останутся на текущем уровне.

Ранее стало известно, что первая неделя октября оказалась рекордной по числу проданных новых машин, сообщает “РГ”. Это объясняется тем, что покупатели стремятся приобрести транспортные средства до дальнейшего повышения цен, ожидаемого в связи с ростом утилизационного сбора.