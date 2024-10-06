Интерес к Грузии среди российских туристов продолжает расти, и, по их отзывам, местное население стало относиться к гостям из России более доброжелательно. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на данные о туристических потоках и мнениях отдыхающих.

За 2024 год россияне потратили в Грузии около 209 миллионов долларов, что вывело их на второе место по численности среди всех иностранных туристов. Только с апреля по июнь страну посетило значительное количество россиян — каждый пятый гость Грузии в этот период оказался гражданином РФ. В целом за год число российских туристов достигло 623,9 тысячи человек.

Многие путешественники, такие как москвичка Алла, делятся положительными впечатлениями о своем пребывании в Тбилиси. Она отметила, что грузины были очень приветливы и охотно помогали. “Местные жители с радостью общались и проявляли заботу,” — рассказала она. Алина, другая туристка, добавила, что грузины часто переходили на русский язык, когда узнавали, откуда она приехала. “Я была приятно удивлена, когда на улицах Тбилиси постоянно слышалась русская речь,” — поделилась она.

Специалисты в туристической сфере также отмечают, что антироссийские настроения в Грузии идут на спад, а любые проявления неприязни, вроде граффити на стенах, быстро устраняются.