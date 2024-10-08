В последние годы Канада стала одним из самых популярных направлений для российских путешественников. По данным за лето 2024 года, она вошла в топ стран, куда россияне чаще всего оформляли визы. Привлекательность страны объясняется не только высоким уровнем жизни и безопасностью, но и дружелюбностью местного населения. Однако, как выяснили некоторые туристы, есть и особенности, которые могут по-настоящему удивить тех, кто впервые приезжает в эту страну. О впечалениях побывавших в Канаде россиян рассказала “Лента.ру”.

Например, известный тревел-блогер, путешествовавший с девушкой по Ванкуверу, был поражен количеством магазинов, легально продающих марихуану. Он отметил, что в отличие от Амстердама, где такие заведения скрыты и требуют поиска, в Канаде они расположены повсюду. Это, по его мнению, связано с отличием в менталитете: местные жители не видят в этом угрозы и воспринимают такие магазины как обыденное явление.

Другой момент, который привлек внимание блогера, это отношение к бездомным. В отличие от других крупных городов, в Ванкувере бездомные не просят милостыню, не ведут себя агрессивно и даже пользуются современными гаджетами — некоторые из них могут работать за ноутбуками прямо на улице. Такое сочетание современности и бездомности поразило блогера.

Не менее удивительным оказалось состояние дорог в Канаде. Несмотря на высокий уровень жизни, дороги здесь далеко не идеальные. Автор заметил, что они напоминают старый изношенный ковёр, полный трещин и ям, что делает вождение порой непростым. Однако движение в Канаде гораздо более спокойное, чем в США: водители не спешат и наслаждаются поездкой, не опасаясь постоянных сигналов и давления со стороны других участников движения.

Кроме того, многие россияне, живущие в Канаде, отмечают близость этой страны по духу и климату. Как рассказала тревел-блогер Марина Ершова, здесь можно найти привычные для россиян березы, грибы и замерзшие озера. Это, по ее мнению, создает ощущение знакомого и понятного мира для многих эмигрантов из России, которые стремятся к стабильности и безопасности. Также в Ванкувере, по словам Ершовой, практически везде можно услышать разговоры на русском языке.

Однако, несмотря на эти сходства, цены на продукты в Канаде шокируют многих россиян. Например, за килограмм гречки или буханку ржаного хлеба здесь можно заплатить в несколько раз больше, чем в России. Это вызывает недоумение у туристов, но для многих эмигрантов такие продукты являются важным элементом культурной идентичности.

Особенностью канадских городов также стало заметное присутствие китайцев. Как отмечает Ершова, в Ванкувере и других крупных городах Китая они занимают значительную часть частного сектора и деловых районов. Некоторые их традиции, такие как утренние ритуалы, могут показаться туристам непривычными и даже шокирующими.

Что касается уровня жизни, аренда жилья в Канаде может обойтись в половину зарплаты, особенно в таких крупных городах, как Ванкувер и Торонто. Местные жители нередко жалуются, что вынуждены отдавать значительную часть своего дохода за возможность жить в маленьких квартирах. При этом спрос на жилье постоянно растёт, что приводит к дальнейшему увеличению цен.

Еще одним аспектом, с которым сталкиваются эмигранты, является местная система здравоохранения. По словам блогера Таисии Архангельской, прожившей в Канаде 20 лет, медицинское обслуживание здесь платное, и ожидание своей очереди на прием к врачу может занять многие часы, а иногда и дни. Вызов скорой помощи обходится в немалые деньги — например, одна ее знакомая заплатила 80 долларов за 10-минутную поездку до ближайшей больницы.

Таким образом, несмотря на множество привлекательных сторон, Канада все же имеет свои уникальные особенности, с которыми могут столкнуться путешественники и эмигранты.