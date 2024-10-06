Молодая россиянка, вдохновленная турецкими сериалами и мечтая о романтике на берегах Босфора, решила отправиться в Стамбул на свой 26-й день рождения. Вместе с подругами она представляла себе, как проведет незабываемое время в самом крупном городе Турции, возможно, даже встретит там свою любовь. Однако реальность оказалась совсем иной, рассказал портал mk.ru.

Еще до поездки девушки пересматривали любимые сериалы, где главные герои пьют чай на фоне вечернего Стамбула и завязывают романтические отношения с харизматичными турецкими мужчинами. Но в жизни все оказалось гораздо прозаичнее. Первое, что разбило их ожидания, – это цены. Поездка на такси обходилась минимум в 900 рублей, а ужин в приличном ресторане – не менее чем в 1500 рублей. Обычные экскурсии стоили около 3000 рублей с человека. Эти расходы быстро вытеснили все мечты о романтических вечерах.

Вместо уютных кафе девушки оказались в недорогих забегаловках или на базарах, где даже простая шаурма стоила около 1000 рублей. Улицы Стамбула, заполненные толпами туристов, непрерывным шумом автомобилей и спешащими местными жителями, совершенно не способствовали созданию атмосферы сказочной романтики.

Разочаровывающей оказалась и встреча с “идеальными” турецкими мужчинами. Вместо романтических взглядов и ласковых комплиментов, девушек ждал циничный интерес продавцов, предлагающих сувениры. Внешний вид потенциальных кавалеров также оставлял желать лучшего, а их внимание оказалось направлено совсем не на романтические предложения.

Реальность быстро дала понять, что современный Стамбул сильно отличается от тех ярких картинок, которые создают сериалы. Это город, в котором экономить сложно: высокие цены на еду, транспорт и экскурсии делают поездку довольно затратной. Растущая инфляция и изменения валютных курсов еще больше ухудшают ситуацию.

В итоге девушки осознали, что Стамбул может быть привлекательным только для тех, кто готов тратить значительные суммы на свои мечты. Экономить здесь просто невозможно.