Молодая женщина оказалась в плену после того, как отправила заявку на службу в российские Вооруженные силы через портал «Госуслуги». Об этом стало известно от движения против рабства «Альтернатива», которое поделилось деталями инцидента в своем Telegram-канале.

Как сообщается, после подачи заявления с девушкой связался неизвестный, запросил уточнения по документам и передал контактный номер мужчины. Он указал ей на необходимость отправиться в Москву, назначив встречу на вокзале. Прибыв в столицу, она была отправлена на поезд в Пермь, где затем пересела на автобус вместе с другими людьми, передает портал “Лента.ру”.

В итоге всех привезли на ферму, где они вынуждены были жить в заброшенном здании. Через несколько дней к ним приехали неизвестные, сообщившие, что до приезда начальства им предстоит работать на птицефабрике. Девушке удалось сбежать, воспользовавшись дырой в заборе.

Случай классифицируется по статье 127.2 УК РФ, которая предусматривает наказание за использование труда человека, над которым совершаются действия, присущие праву собственности. Виновные по этой статье могут быть приговорены к принудительным работам или лишению свободы на срок до пяти лет.