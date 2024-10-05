Тамара Васильева, представительница Бурятии, завоевала второе место на престижном международном конкурсе красоты «Miss and Mrs ASIA AWARDS». Об этом сообщает портал «Аригус». Финальные этапы соревнования проходили в двух крупных городах Китая — Шанхае и Янчжэне, где за событиями наблюдали зрители Китая и Кореи благодаря трансляциям на телевидении.

Конкурс включал несколько этапов, и участников оценивало жюри, в состав которого вошли известные модельеры, дизайнеры, художники и бизнесмены. Помимо Васильевой, победительницей конкурса стала другая россиянка, представляющая Башкортостан. Имя обладательницы первого места не разглашается.

Обе конкурсантки были удостоены почетного звания международных амбассадоров конкурса, что подчеркивает их успех и признание на международной сцене.