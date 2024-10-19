Зимний Байкал ежегодно привлекает все больше туристов благодаря своей уникальной красоте и атмосферным пейзажам. В этом году популярность новогодних туров на Байкал выросла примерно на 10%, отмечают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако вместе с повышенным интересом возросли и цены на путевки — на 20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с подорожанием услуг в отелях и транспортных компаниях. Тем не менее, для тех, кто планирует поездку заранее, есть возможность сэкономить — раннее бронирование позволяет снизить затраты до 5%.

Средняя стоимость четырехдневного экскурсионного тура для двух человек стартует от 58 тысяч рублей. Учитывая исключительные природные условия Байкала, такая сумма вполне оправдана. Прозрачный лед, заснеженные просторы и необычные природные явления делают зимний Байкал настоящей находкой для любителей приключений и красивых пейзажей.

Многие путешественники предпочитают выбирать Иркутск в качестве точки отправления, так как билеты туда дешевле, а рейсов больше по сравнению с Улан-Удэ. Кроме того, вдоль западного берега Байкала, от острова Ольхон до Листвянки, создаются самые зрелищные ледяные пейзажи, что привлекает туристов и в этот регион.

Согласно прогнозам, уже к началу декабря места в популярных отелях будут распроданы. Поэтому всем желающим встретить Новый год на Байкале рекомендуется заблаговременно бронировать места. Пик прозрачности знаменитого байкальского льда, который славится своей чистотой, приходится на февраль и март, когда путешественники могут увидеть настоящее зимнее чудо природы.