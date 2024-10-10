Участились случаи, когда автодилеры и банки навязывают покупателям автомобилей дополнительные услуги при оформлении автокредитов. Об этом рассказала Инна Солдатенкова, эксперт по финансовым продуктам портала Банки.ру. Эти услуги, по её словам, часто оказываются ненужными, но значительно увеличивают стоимость кредита для клиентов.

Часто покупатели сталкиваются с ситуацией, когда приобретение автомобиля без кредита оказывается невозможным, а условия банков предполагают включение дополнительных опций, таких как страховые программы или сервисные подписки. Эти навязанные услуги могут прибавить к общей стоимости автомобиля сотни тысяч рублей, что делает покупку значительно дороже.

Отказ от таких опций после подписания договора практически невозможен, что усложняет положение заемщиков. Проблема носит системный характер, и её участниками становятся не только банки, но и автосалоны, которые также используют подобные схемы для увеличения прибыли.

Центробанк уже взял ситуацию под контроль и намерен ввести более жесткие меры регулирования, чтобы защитить клиентов от навязывания лишних услуг.