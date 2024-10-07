В возрасте 62 лет ушёл из жизни заслуженный артист России Роман Мадянов. Даже несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал сниматься в кино и выходить на театральные подмостки до самого конца. Одной из его последних ролей стало воплощение царя Феофана в фильме «По щучьему велению». Об этом рассказал режиссёр картины Александр Войтинский в интервью на фестивале «КиноБраво», организованном 5-tv.ru.

Войтинский признался, что приглашение Мадянова на эту роль стало настоящим открытием. «Когда мы увидели его на пробах, это было невероятно», — вспоминает режиссёр. Несмотря на осведомлённость о проблемах со здоровьем актёра, решение было принято в пользу Мадянова. Как позже стало известно, врачи диагностировали у него онкологическое заболевание, однако на момент съёмок это не афишировалось.

«Мы понимали, что берём на себя определённый риск, ведь было известно о его состоянии. Но никому не хотелось его разочаровывать — для Романа эта работа была важна», — делится Войтинский. Съёмки, по словам режиссёра, приносили актёру силы и мотивировали его, а команда, в свою очередь, поддерживала его на всём пути. Итогом этой работы стал обаятельный и жизнелюбивый образ царя Феофана, который завоевал сердца зрителей.

Режиссёр подчеркнул, что Мадянов привнёс множество идей в создание своего персонажа. Царь Феофан не был простым правителем — он всё время чем-то занимался: строил, чинил, красил, занимался садоводством. Именно этот образ трудолюбивого хозяйственника стал одним из ключевых аспектов персонажа. «Он буквально оживил своего царя», — отметил Войтинский.

На съёмочной площадке Мадянов был не только профессионалом, но и настоящим наставником для своих коллег. Он оказывал поддержку молодым актёрам, давал ценные советы и принимал активное участие в создании сцен. Его подход к делу и участие в процессе выделяли его как одного из сильнейших актёров на съёмках.

Режиссёр признался, что потеря Мадянова — это огромная утрата не только для кино, но и для всех, кто с ним работал. «Он был сердцем и душой этой истории, хотя его персонаж не был главным. Роман навсегда останется в памяти людей», — сказал Войтинский.

Роман Мадянов скончался 25 сентября. В последние годы он боролся с онкологией, но предпочитал не распространяться о своём состоянии. О его болезни знали только близкие. Несмотря на диагноз, он продолжал работать, отдавая всё своё мастерство как на сцене, так и перед камерой.