Вокруг многомиллионного наследства Раисы Максимовой, исполнившей роль Аглаи Епанчиной в фильме «Идиот», разгорелись споры среди её родственников. Как стало известно из передачи на телеканале «Россия», 94-летняя актриса осталась без поддержки от близких из-за проблем со здоровьем. Единственным человеком, оказывающим ей помощь, стала Елена Шойко женщина, которая была рядом с её сыном Алексеем.

Актриса хотела бы передать часть имущества своему внуку Мите, но эта инициатива встретила сопротивление от супруги покойного сына. Вопрос уже перешел в судебное разбирательство, где каждая сторона стремится защитить свои интересы.

«Столько лет на сцене, а сейчас всё, что у меня осталось, это одиночество», говорит Максимова. В прошлом году её здоровье ухудшилось: уровень гемоглобина резко снизился из-за болезни крови, что привело к частым госпитализациям. В Telegram-канале «112» сообщалось, что она сейчас вынуждена регулярно проходить переливания крови, которые, по словам Елены, стали ежемесячной процедурой.