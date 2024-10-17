Обстоятельства, связанные с делом нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, подозреваемого в изнасиловании, обрастают новыми подробностями. По информации RMC Sport, в Стокгольме у футболиста действительно были сексуальные отношения, но они происходили по обоюдному согласию. Эту версию подтверждает личная переписка между Мбаппе и его партнершей.

Инцидент, который привел к обвинению, произошел в отеле Bank в Стокгольме. Ранее, 15 октября, стало известно, что с места происшествия были изъяты предметы одежды, которые могут сыграть важную роль в расследовании.

За несколько дней до этого, 10 октября, Мбаппе был замечен в одном из ночных клубов шведской столицы, когда сборная Франции играла против Израиля в рамках Лиги наций.