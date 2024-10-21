Польские наёмники, сражающиеся на стороне ВСУ, захватили в Судже дома беженцев, а также жестоко расправились над теми, кто не успел покинуть населенный пункт. Об этом РИА Новости рассказал беженец Александр Крамаренко.

По его словам, иностранные бойцы заняли жилые дома на улице 8 Марта, а тех, кто оставался в городе, казнили. Польские наёмники повесили нескольких местных жителей под мостом, отметил Крамаренко, ссылаясь на рассказы своих земляков.

Самому Александру удалось спасти свою семью, несмотря на артиллерийские обстрелы и постоянные атаки со стороны украинских беспилотников. Эвакуация была чрезвычайно сложной и опасной, но Крамаренко все же сумел вывезти родных из Суджи.