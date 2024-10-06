Подразделение спецназа “Ахмат” успешно сбило украинский беспилотник “Баба Яга” в районе Суджи, находящемся в Курской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения с позывным “Аид”, данный дрон был нейтрализован с помощью российского FPV-дрона.

По словам “Аида”, украинский гексакоптер представляет собой серьёзную угрозу из-за того, что способен нести мины калибра 82 мм. Командир поделился деталями боестолкновения, отметив, что это была настоящая “дуэль” между операторами дронов. Несмотря на сложность задачи, российский дрон одержал победу.

Командир также рассказал о новой тактике украинских сил, которые теперь оснащают дроны бронелистами, что значительно усложняет их уничтожение с помощью обычных средств. Однако, несмотря на эти ухищрения, российским бойцам удалось найти решение, используя дроны для уничтожения защищённых целей. Важно отметить, что хотя украинский дрон был сбит, его лопасти остались целыми и могут быть использованы при необходимости.