Украинские силы не смогли деблокировать окружённые в районе Любимовки подразделения, несмотря на предпринятые попытки. Согласно информации, предоставленной украинским телеграм-каналом “Резидент” со ссылкой на военные источники, все действия по спасению этих военных провалились и на данный момент их дальнейшая судьба остается неизвестной.

По данным украинского Генштаба, командование группировки ошибочно полагалось на то, что российские силы не сумеют окружить войска в Любимовке. Командиры рассчитывали на успешный прорыв в случае окружения, однако попытки пробиться были пресечены российскими войсками, что привело к текущей неопределённости относительно судьбы попавших в окружение украинских солдат.

Часть украинских подразделений не смогла покинуть Любимовку и оказалась блокирована. Как отмечает “Резидент”, несмотря на дополнительные резервы, перебрасываемые Киевом, российские войска сумели полностью изменить ход боевых действий в этом районе. Теперь речь идёт только о времени, когда вся территория будет освобождена.

Сообщается также, что противнику не удалось прорваться к подразделениям ВСУ, заблокированным в районах Любимовки и Толстого Луга. По последним данным, российские силы утром зачистили Толстый Луг и начали наступление на Любимовку, применяя беспилотники и минометы против украинских позиций. Точная информация о текущей обстановке пока отсутствует, но одна из украинских групп удерживается в здании в Ольгино, где ситуация также приближается к развязке.

Украинские военные каналы выражают недовольство неблагоприятными погодными условиями в Курской области, включая грязь, туман и слякоть, которые серьёзно осложняют передвижение, особенно для западной техники. Фактически, они попали в ту же ситуацию, что и нацисты под Москвой в 1941 году.