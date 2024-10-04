Главком ВСУ Сырский распорядился усилить оборону на восточных рубежах фронта в Донецкой Народной Республике, которые находятся под контролем Киева. Это решение было принято после того, как украинские силы утратили контроль над Угледаром, сообщает агентство Reuters.

Генерал отметил, что лично участвует в операциях на одном из самых напряжённых участков боевых действий. Он работает вместе с бойцами 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады на покровском направлении. По его словам, приняты меры для усиления обороны и повышения боеспособности подразделений.

3 октября российские военные официально сообщили о том, что взяли под контроль город Угледар. Незадолго до этого в сети появились первые неофициальные данные о занятии города. 2 октября украинская сторона подтвердила, что их войска были вынуждены оставить населённый пункт, за который сражения продолжались более двух лет.