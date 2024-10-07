Республиканская партия США в последние недели активно усиливает свои позиции перед грядущими выборами, вкладывая значительные средства в кампанию. Однако, как сообщает Politico, риторика Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, может свести эти усилия на нет.

Некоторые члены партии выражают обеспокоенность тем, что заявления Трампа оказывают негативное влияние на их предвыборные стратегии. Одним из примеров стали его недавние слова, направленные против досрочного голосования, которое началось в ряде штатов уже в сентябре. Экс-президент заявил, что до 20% бюллетеней, отправленных по почте, являются поддельными, и предположил, что почтовая служба может намеренно терять сотни тысяч бюллетеней. Кроме того, Трамп обвинил демократов в рассылке бюллетеней военным и гражданам за рубежом, якобы без проверки их американского гражданства, передает портал РБК.

Иногда Трамп, напротив, призывает избирателей воспользоваться расширенными возможностями досрочного голосования. Однако многие республиканцы считают, что его непоследовательные высказывания могут повредить шансам партии на успех.

Дэвид Урбан, бывший старший советник предвыборной кампании Трампа в Пенсильвании в 2016 году, отметил, что такие заявления Трампа могут дезориентировать избирателей. Он пояснил, что когда штаб продвигает чёткое сообщение, а потом сам кандидат выражает сомнение в нем, это усложняет задачу убеждения электората.

По данным Politico, республиканцы делают ставку на досрочное голосование, чтобы гарантировать голоса постоянных сторонников и сосредоточить ресурсы на колеблющихся избирателях на последних этапах кампании. Марк Граул, политический стратег из Висконсина, объяснил, что досрочные голоса позволяют партиям заранее «закрепить» часть своих избирателей, что может оказать решающее влияние на результаты выборов. «Эти дополнительные 5–10 тысяч голосов могут изменить исход гонки», — подчеркнул он.

Однако, как добавил Граул, высказывания Трампа способны разрушить этот план. По его словам, они создают ненужную путаницу среди избирателей и «это просто глупо». С ним согласился Энди Рейлли, представитель национального комитета Республиканской партии из Пенсильвании. Он выразил сожаление по поводу переменчивой позиции Трампа в вопросе голосования по почте, отметив, что это только усложнило борьбу партии в последние годы.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября, и по данным последних опросов, действующий вице-президент Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, имеет незначительное преимущество перед Трампом.